I deportati della Saffa Anniversario e omaggio

FUCECCHIO

L’amministrazione comunale di Fucecchio ricorda l’anniversario della deportazione nei campi di concentramento degli operai della Saffa, avvenuta l’8 marzo 1944. Alle 10.30, il giorno 8 marzo, è in programma la commemorazione al monumento ai Caduti in piazza XX Settembre e alla lapide in via Dante. Interverranno il sindaco Alessio Spinelli e i ragazzi del gruppo #Fucecchioèlibera. Parteciperanno le alunne e gli alunni delle scuole di Fucecchio. La deportazione degli operai della Saffa, avvenne a seguito degli scioperi contro il fascismo. Durante la cerimonia saranno posizionate sette pietre d’inciampo: sono blocchi di pietra e ottone con incisi i nomi e le date dei deportati e sono nate da un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare nel tessuto urbanistico delle città europee una memoria diffusa dei cittadini trasferiti nei campi di concentramento nazisti. Fucecchio ha aderito, come molti comuni dell’Empolese Valdelsa, a questa nuova modalità di diffondere la memoria storica.