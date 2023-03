I dati del territorio Consultabili da tutti

Tutto ciò che riguarda il territorio di Certaldo e che può essere di interesse per i cittadini, a portata di clic. In nome della trasparenza, per "comprendere appieno le decisioni adottate dalla pubblica amministrazione", spiega la giunta Cucini. È su questi principi che da ieri è possibile consultare il WebGIS del Comune di Certaldo, interfaccia web del Sistema informativo territoriale (Sit) comunale, e strumento pensato per favorire la cooperazione tra enti pubblici e privati. Si potranno esaminare i temi legati all’urbanistica, in particolare al Piano Operativo, raccolti all’interno di quattro mappe. Ne saranno aggiunte altre, e sarà possibile, ad esempio, consultare il piano del verde con tutti i censimenti sugli alberi, le aree mercatali e di pubblico spettacolo, i valori medi delle aree fabbricabili, l’illuminazione.