I costi dell’elettricità: "Piano per le luci a led. Con risparmi del 68%"

Giù i consumi di elettricità fino al 68 per cento e meno costi di manutenzione. Sono i due grandi vantaggi che apporterà l’intervento di efficientamento energetico in programma sugli impianti di pubblica illuminazione di alcune zone del Comune. I lavori, il cui costo complessivo ammonta a 130 mila euro, sono totalmente finanziati grazie ai contributi statali ottenuti dall’amministrazione per gli interventi destinati alle opere pubbliche. Saranno principalmente due i blocchi di strade interessati, ovvero la zona di Porta Raimonda (via Verdi, via Mascagni, via Bellini, via Puccini, via Rossini, via Vivaldi, via Sotto le Vigne, via Busoni, via Cilea, via Boito, via Giordano, via Scarlatti e Sp11) e la zona di Borgonovo (via Michelangelo, via Fucini, via Carducci, via da Vinci, via Giusti, via Ruffino, via Petrarca, via Sacchetti, via Leopardi, via della Repubblica, via de Cadolingi, VIa de Nicola, via Giotto, via da Fucecchio e Piazza XX Settembre). "L’intervento – spiega il sindaco Alessio Spinelli – prevede la sostituzione ed implementazione degli attuali apparecchi illuminanti, dotati di lampade a scarica, con apparecchi a tecnologia led, che riescono ad unire i benefici derivanti dai consumi ridotti ai bassi costi manutentivi".

"L’utilizzo di apparecchi illuminanti a Led, infatti, consentirà una riduzione dei consumi del 68,65 per cento – aggiunge il sindaco –. Considerando un utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione per circa 4.200 ore l’anno, si ottiene dunque un risparmio del consumo annuo di energia elettrica pari a 88.517,52 kwh, che in soldoni si trasformerà in un risparmio di alcune centinaia di migliaia di euro nei prossimi anni. A questo si deve poi aggiungere anche il risparmio sui costi di manutenzione, i quali vengono ridotti al minimo in relazione alla maggior durata dell’apparecchio con tecnologia a Led".

L’intervento inoltre, andando a sostituire lampade che hanno caratteristiche illuminotecniche differenti rispetto ai led, è stato corredato da un accurato progetto illuminotecnico che ha consentito, attraverso specifici software, di valutare i livelli di illuminazione in funzione delle caratteristiche degli ambienti e delle classificazioni considerati, prevedendo l’installazione di lampade a basso consumo di varie tipologie.