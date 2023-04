I contrari della Multiutility Tra dubbi e polemiche "Una scelta pericolosa"

Un progetto che divide e sul quale la politica è muro contro muro. Un progetto, quello della Multiutility quotata in borsa, ritenuto pericoloso dal fronte del no. Ieri si è tenuta l’assemblea regionale di Potere al Popolo! Toscana che ha dibattuto il tema alla casa del popolo di Santa Maria. Si tratta della nuova società che ’gareggerà’ per l’assegnazione dei bandi di gestione dei servizi pubblici locali a livello regionale.

Un progetto – spiega una nota post assemblea – "che già ora nelle province della Toscana centro ha provocato un’impennata delle tariffe di acqua e Tari del tutto ingiustificate rispetto ai costi di gestione, fatto che si spiega solo con la messa in atto di un’operazione a uso e consumo dei fondi di investimento privati. Un progetto che mette monopoli naturali come l’acqua e il ciclo dei rifiuti in mano alla finanza speculativa, allontanandoci dalla strategia rifiuti zero e da una vera transizione ecologica". Insomma, fuoco e fiamme conto la costituzione della Multiutility, "voluta dalla grande maggioranza dei sindaci toscani a marca Pd, ma anche espressione della destra (come ad esempio il primo cittadino di Pistoia di Fratelli d’Italia)– si legge nella nota–: è un pericolo fondamentale che interessa tutti i territori della nostra regione. Dubbi e domande non mancano neppure da altri schieramenti politici come Beatrice Cioni e Leonardo Masi (Buongiorno Empoli), Dmitrij Palagi, Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune); Francesco Polverini (Montelupo è partecipazione).

"Abbiamo alcune domande a cui non stiamo trovando risposte, le rilanceremo nei prossimi giorni, a partire da lunedì", annunciano. Ma quali? "Ci sono problemi per la ’fusione’ nella Multiutility da parte di Publiservizi, Acque Spa e le partecipazioni indirette? – si legge – Ci sono accordi particolari presi da Alia con i comuni dell’Empolese e del pistoiese, che magari hanno risolto i misteriosi problemi di relazione tra enti locali a fine 2022? Era per questo che a un certo punto era apparsa l’ipotesi di una new Publiservizi? Ci sono problemi per i dividendi delle diverse realtà interessate, direttamente o indirettamente, dall’operazione?". I dubbi non sono finiti. "Sono domande che abbiamo in parte già posto, ma senza ottenere risposte. Lo rifaremo nei prossimi giorni, nei rispettivi consigli – concludono –. Come consiglieri dei comuni di Firenze, Empoli e Montelupo abbiamo fin da subito contrastato il percorso che dovrebbe, ed il condizionale è d’obbligo, portare alla creazione di questa società quotata in borsa. La volontà di finanziarizzare la gestione dei servizi essenziali è per noi sciagurata". Anche e non solo per "il mancato controllo che le amministrazioni e la cittadinanza avranno sulla società Multiutility e quindi sulla politica di gestione dei servizi".