I consigli dell’esperta "La chiave è la tranquillità"

EMPOLI

La novità della maturità 2023 è che si è tornati a prima del Covid. Dad, isolamento sono alle spalle, anche se i maturandi di quest’anno sono ’figli’ della pandemia, avendola vissuta sulla propria pelle durante il loro percorso di studi superiori.

Dottoressa Margherita Carmignani le ragazze e i ragazzi che stanno affrontando la maturità potranno risentire ancora degli effetti del Covid?

"Sono studenti che sono entrati alle superiori e subito si sono trovati ad affrontare una pandemia, il lockdown e tutte le problematiche che si sono riscontrate con le varie zone rosse che hanno compromesso la formazione in presenza. Certamente il Covid ha lasciato un impatto su di loro negli anni precedenti. Alcuni ne hanno scontato le conseguenze anche in questo anno. Ma finita l’emergenza molti hanno saputo recuperare e per tanti di loro, come per gran parte della popolazione, sembra che il Covid non ci sia mai stato. Non per rimuovere o dimenticare quello che è stato, ma per la voglia di rivedere un futuro che sarà di nuovo normale, o almeno si spera".

Quale approccio dovrebbero avere gli studenti nei confronti della maturità?

"Dovrebbero godersi i momenti che accompagnano l’esame stesso. Quest’anno i ragazzi hanno potuto rivivere tutte le tappe e i rituali di avvicinamento alla maturità, come ad esempio i cento giorni prima dell’esame o festeggiare il momento in cui sono uscite le materie di indirizzo e i membri della commissione. Sotto questo aspetto l’anno scolastico 20222023 ha regalato agli studenti una normalità di cui avevano bisogno".

I professori come possono aiutare gli studenti?

"Durante l’ultimo anno scolastico i docenti li hanno preparati ad affrontare una maturità tradizionale. La presenza di membri esterni tornati in commissione spaventa un po’ questi ragazzi, un po’ come ha spaventato tutti coloro che hanno fatto la maturità negli anni pre-pandemia. Ma la parola d’ordine per affrontare quello che rappresenta il primo grande esame della vita è una sola".

Quale?

"Tranquillità. Il grosso ormai è stato fatto durante l’anno scolastico. La maturità è solo la prima delle prove che aspettano questi ragazzi, sia che dopo facciano l’università sia che si rivolgano al mondo del lavoro. Bene il ripasso di ciò che hanno studiato, ma evitare di farlo all’ultimo minuto perché non aiuta i livelli della memoria. Prendersi delle ore di stacco dallo studio il giorno prima della prova. Condividere tanto con gli amici, i familiari e i professori e pensare alla splendida estate che li aspetta finita questa fatica".

Irene Puccioni