I conflitti sono tossici per tutti

La guerra tra Russia e Ucraina ha provocato una grave crisi energetica e molti paesi pensano di ritornare al carbone per sostituire il gas russo. L’Italia dipende dalla Russia per il 40% circa del gas e perciò anche da noi sono state ipotizzate soluzioni alternative: sono le fonti fossili, più facilmente reperibili e trasportabili. Ma tutto questo può impedire di salvaguardare l’ambiente peggiorando i cambiamenti climatici già in atto. Di fronte alla crisi energetica la popolazione sembra non avere scelta, e visto l’aumento dei costi per l’energia, è più propensa ad accettare l’utilizzo di petrolio, gas e carbone. Al contrario, dobbiamo cercare di trovare soluzioni più sostenibili per l’ambiente. Una via che possiamo percorrere anche nella vita quotidiana è il risparmio energetico: negli spostamenti, a scuola, nelle nostre case, in ogni azione quotidiana. Dobbiamo ricorrere ad un maggiore uso di fonti "pulite", quella solare, l’eolica… Faremmo piccoli passi ma significativi per non tornare più indietro… La guerra è un danno: è davvero tossica per l’uomo e per l’ambiente!