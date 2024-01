I compiti? Si fanno al circolo Arci. A febbraio riparte il doposcuola

È uno spazio di aggregazione dedicato non solo allo svolgimento dei compiti pomeridiani, ma anche allo sviluppo di momenti di socialità. Dopo alcuni anni di interruzione torna ’Scacciapensieri’, il doposcuola del Circolo Arci di Pagnana aperto a tutti i bambini e alle bambine dai 6 ai 13 anni. L’attività, organizzata e promossa dall’associazione Circolo Arci Pagnana Aps, riparte anche grazie alla collaborazione con l’azienda Lapi Gelatine S.p.A (parte della holding Lapi Group) che ha sede a Empoli proprio vicino al Circolo.

È in nome di questo senso di vicinanza, non solo fisica, che l’azienda empolese ha scelto di sostenere il progetto educativo che affonda le sue radici nella comunità di Pagnana. Un’iniziativa che si era arrestata per problemi organizzativi e mancanza di risorse, ma che finalmente riprende vita come punto d’aggregazione e forma di sostegno per le famiglie. Si parte il 2 febbraio: il doposcuola sarà aperto due pomeriggi alla settimana per un totale di 8 ore, durante le quali i giovani potranno stare in compagnia di personale qualificato. La giornata inaugurale dell’open day ha visto riunire le diverse realtà coinvolte. Tra i tanti volontari dell’associazione di Pagnana hanno partecipato anche la vicepresidente del Circolo, Daria Degl’Innocenti, insieme alla vicepresidente dell’Arci di Pagnana, Lisa Lavoratorini, e ancora la vicepresidente di Arci Empolese Valdelsa, Valentina Papale, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini e il presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi.

Si sono uniti alla festa il consigliere Simone Falorni e vari rappresentanti dell’azienda Lapi Gelatine, tra cui l’ad Tommaso Lapi e il vicepresidente di Lapi Group, Francesco Lapi. ’Scacciapensieri’ sarà un laboratorio di crescita sana e di acquisizione di competenze in un ambiente informale ed educativo per i minori. Lo sviluppo delle nuove generazioni è infatti il focus dell’impegno anche di Lapi Gelatine nel progetto.

La collaborazione con l’associazione Arci di Pagnana si intensifica per avere un impatto maggiore sulla comunità e soprattutto per rappresentare uno stimolo di crescita per i giovani. Questo è l’obiettivo che da ormai oltre dieci anni muove le iniziative promosse dal progetto ’Giovani Lapi Group’: ramo della holding dedicato alle attività di utilità sociale in ambito formativo, sportivo e culturale. Un laboratorio di idee che mira a sostenere lo sviluppo del territorio che ospita le aziende del gruppo, in questo caso l’empolese, come forma di restituzione.