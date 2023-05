I classici dei Pink Floyd Per solidarietà

I successi di un gruppo storico come i Pink Floyd saranno riprodotti da un gruppo di musicisti locali, i Pink Space, in un concerto a fine benefico. Non è raro che la musica fornisca l’occasione per vivere emozioni positive e tradurre questi sentimenti in un sostegno concreto a favore di chi è in enorme difficoltà. In questo caso si tratta delle popolazioni di Siria e Turchia che vivono nelle aree devastate dal terremoto dello scorso febbraio e l’occasione per aiutarle è data, appunto, dalla serata di musica organizzata dall’amministrazione comunale vinciana insieme alla Misericordia di Vinci, concerto che si terrà venerdì prossimo al Teatro della confraternita in via Pierino da Vinci. L’evento si svolgerà sotto l’egida dello spirito solidale, non per nulla si intitola ‘Note di solidarietà’, e sarà ad ingresso gratuito ma, viste appunto le finalità benefiche, chi decide di partecipare ha la possibilità di fare offerte che poi andranno alle persone colpite dal tremendo terremoto in Turchia e Siria. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0571 56692.

"Una bella occasione per aiutare chi ha bisogno e allo stesso tempo ascoltare ottima musica - commentano il sindaco Giuseppe Torchia e l’assessore al coordinamento eventi e manifestazioni del Comune di Vinci Paolo Frese -. E poi le cover dei Pink Floyd sono un evergreen, per tutte le generazioni. Siamo molto contenti di aver organizzato questo appuntamento. Tutti possono partecipare e aiutare due popolazioni che sono state devastate dal terremoto".