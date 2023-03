I cento anni di Annunziata Fedora "Lavoravo nei campi sotto le bombe"

"Non aspettare domani per quello che puoi fare oggi". È questo il mantra di Annunziata Fedora Mancini, che domenica ha festeggiato cento anni di vita con una grande festa al circolo Arci di Brusciana con i suoi adorati familiari, nipoti, bisnipoti, parenti e tanti amici. Gli auguri sono arrivati anche dal presidente del consiglio comunale, Alessio Mantellassi che ha consegnato alla festeggiata un omaggio floreale e una pergamena ricordo. "Ho frequentato le elementari a Monterappoli fino alla IV perché la V non c’era – scrive la festeggiata, nata a Grassellino a Molin Nuovo, di famiglia numerosa dedita alla coltivazione della terra – Durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo ospitato tanti sfollati, eravamo più di 50 persone. Lavoravamo nei campi anche sotto i bombardamenti. I Caccia passavano due volte al giorno, bombardavano la strada e la ferrovia e ci nascondevamo nelle fosse".