I bambini Saharawi L’incontro in Comune

All’interno del progetto di accoglienza "Piccoli ambasciatori di pace", il Comune di Fucecchio promuove un incontro con i bambini del popolo Saharawi ed i loro accompagnatori, ospiti della Regione Toscana. L’appuntamento è per il 6 luglio alle 18 in municipio. Successe anche lo scorso anno, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Si tratta di un’iniziativa carica di significati che vede istituzioni ed associazioni impegnate in un percorso di accoglienza e scambio con il popolo Saharawi. Un progetto in cui il Comune di Fucecchio è attivo in prima linea insieme a vari Comuni e all’Associazione Saharawi e alla rete Saharawi. Un momento importante per conoscere meglio e più da vicino la storia del popolo Saharawi, che da anni lotta per l’autodeterminazione nel Sahara Occidentale. I piccoli ambasciatori in Italia possono essere sottoposti ad esami e visite mediche che nel loro paese gli sono preclusi, e che portano il peso di un messaggio importante con il sorriso, la gioia e l’entusiasmo.