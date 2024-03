I baby pattinatori... tra le auto: "Vogliamo sicurezza per i ragazzi"

di Simone Cioni

Allenarsi in sicurezza nello spazio a loro dedicato, ossia il parcheggio di viale delle Olimpiadi antistante il Pala Aramini e adiacente al torrente Orme. Non chiedono tanto all’Hockey Empoli, sezione pattinaggio corsa. Eppure sono ormai anni che tecnici ed atleti tra i 13 e i 15 anni sono costretti a sopportare numerosi disagi. "In primo luogo l’inciviltà della gente che continua a parcheggiare la propria auto anche nella fascia oraria dalle 17 alle 20 nonostante l’apposita cartellonistica lo vieti, con tanto di rimozione forzata – esordisce l’allenatore Danilo Iasiello – Un pericolo enorme per i ragazzi quando sono in uscita di curva. Talvolta vengono spostate verso le 18.30, ma molto spesso siamo costretti a chiamare i vigili. In secondo luogo sull’asfalto sono rimasti dei fori relativi alle transenne che venivano montate negli anni passati durante le partite di calcio, che autonomamente abbiamo cercato di tappare con del cemento, ma si sono già riaperti e possono provocare delle cadute. Infine, non mancano le chiazze d’olio lasciate dai furgoni che nella stessa area il giovedì svolgono il mercato o la poca sicurezza della curva lato stadio, dove per qualsiasi imprevisto i ragazzi rischiano di finire in strada attraverso l’apertura per l’uscita delle auto. In poche parole non è un percorso idoneo. Con i più piccoli, una ventina, lavoriamo nella pista coperta di hockey, ma con i più grandi ci possiamo curare solo l’aspetto tecnico".

Si parla di ragazzi che con i loro pattini viaggiano a circa 40 km/h, raggiungendo anche velocità massime ben più elevate, che nonostante tutte queste difficoltà stanno comunque raggiungendo buoni risultati agonistici. "Purtroppo a causa della mancanza di uno spazio idoneo abbiamo perso anche dei ragazzi, che sono passati ad altre società – conclude Iasiello –, e non vediamo l’ora di poter usufruire del nuovo impianto di atletica leggera, dove sarà realizzata una pista anche per il pattinaggio corsa. In passato si era già parlato di possibili progetti nel parco dietro al palazzetto dello sport o a Serravalle, ma alla fine non sono mai stati realizzati. Tra l’altro questo nuovo impianto, i cui lavori dovrebbero cominciare a primavera, sarebbe un vero e proprio fiore all’occhiello, utilizzabile sia dalla Federazione per i raduni delle varie selezioni azzurre quanto per l’organizzazione di manifestazioni di livello nazionale".