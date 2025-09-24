"Humus Teatro". Arte e musica per riflettere

CERTALDO Tre serate all’insegna dell’arte e della riflessione tra parole, musica e teatro per ribaltare alcuni presupposti e modalità consuete del fare spettacolo. È tutto pronto nel suggestivo borgo di Certaldo Alto, dai giardini ai calanchi fino ai poggi, per la prima edizione di "Humus Teatro", rassegna culturale che si terrà da venerdì a domenica prossimi. Il primo appuntamento è venerdì con "I Concerti di Jig Rig" alle 21.15 presso il Giardino di Casa Boccaccio, dove in un’atmosfera intima e avvolgente all’interno di una cornice storica di grande suggestione la band certaldese trascinerà il pubblico con suoni e melodie popolari e tradizionali dell’area celtica (Irlanda, Scozia, Bretagna), ma non solo. Sabato alla stessa ora, ma al Chiostro del Convento degli Agostiniani spazio invece a "Note e parole che respirano", spettacolo dedicato al connubio tra musica e poesia con Alessandro Verdecchia e Alessandro Gigli. Un dialogo tra versi e note che promette di toccare le corde più profonde dell’animo. Infine, domenica alle 21.15 sarà "La Musica fa Eco" a chiudere il festival nel tranquillo Giardino della Casa del Tè di Palazzo Pretorio. Protagonisti il Teatro Guascone e Andrea Kaemmerle, che daranno vita ad una performance caratterizzata dall’utilizzo della musica come strumento per raccontare storie e lasciare un’eco nel cuore degli spettatori. Ciascuno dei tre eventi è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando i numeri di telefono 0571 656824 o 338 3613831, oppure scrivendo all’indirizzo mail [email protected]. L’iniziativa fa parte del progetto di riqualificazione del Giardino del Convento degli Agostiniani, all’interno del quale verrà realizzato il giardino dei semplici tipico delle strutture conventuali. Finanziato da Pnrr, dall’Unione europea e dall’iniziativa Next Generation EU oltre che dalla Cooperativa Girasole, con il patrocinio di Propositura di San Tommaso, Comune di Certaldo, Proloco Certaldo, Biodistretto Montalbano, Toscana Bio e Protezione Civile Certaldo.