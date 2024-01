Hostage alla Fashion week

Debutto per Hostage alla Milano Fashion Week che si è conclusa martedì. La realtà empolese nata nel 2007 e specializzata nelle confezioni e lavorazioni avanzate di capi in tessuto per i più importanti brand di moda italiani e internazionali, ha partecipato alla manifestazione per la prima volta con il brand in house Mordecai, finanziato e prodotto in Italia da Hostage, player di maggioranza del progetto. Fondato a Milano dal direttore creativo e designer Ludovico Bruno e distribuito dallo showroom internazionale di Riccardo Grassi, che divide con il designer le restanti quote, il brand ha debuttato con la Collezione #1: ’Tecniche di volo’.

La collezione parte dalla riflessione dello stilista sul desiderio di viaggiare leggeri, scartando il superfluo per l’indispensabile, culminando nella realizzazione finale di ridurre gli eccessi e abbracciare gli elementi vitali che definiscono il nostro guardaroba senza aggiungere peso inutile. Questa filosofia di base si traduce nella Collezione #1, che enfatizza uno stile essenziale e definito. Si tratta di capi d’abbigliamento maschile ispirati alle arti marziali che puntano su leggerezza e precisione con un approccio distinto e orientato alla silhouette.