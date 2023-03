Horror d’autore Oscar Wilde per De Gaetano

Un classico di Oscar Wilde sarà il penultimo appuntamento del calendario della stagione di prosa del Teatro Regina Margherita di Marcialla. Stasera alle 21.30, infatti, la Factory Compagnia Transadriatica porta in scena "Il fantasma di Canterville" con la regia di Tonio De Nitto e le musiche originali di Paolo Coletta. Come nella migliore tradizione delle ghost stories, anche questa versione dell’omonimo racconto dello scrittore e drammaturgo irlandese si presenta come un horror teatrale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri e personaggi non meno inquietanti. A dargli vita, da sola in scena, Angela De Gaetano, in un monologo, o un melologo forse, che potrebbe essere tranquillamente considerato uno spettacolo corale. La protagonista è Virginia, una ragazza sensibile e generosa, che va ad abitare con la sua famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma, condannato a tormentarsi finché una antica profezia non sarà compiuta. Tra notti macabre e inquietanti apparizioni, molte sorprese attendono il fantasma, che si ritrova a fare i conti con una strana famiglia dalle bizzarre abitudini che può essere più spaventosa di qualsiasi fantasma. Una prova coraggiosa attende la fanciulla, che dovrà affrontare un viaggio misterioso oltre la linea che divide la vita dalla morte, esperienza su cui nessuno mai saprà nulla. Virginia ci conduce attraverso una storia ricca di humor e suspense, in cui razionalità e inquietudine si alternano, regalandoci momenti davvero spettrali tra le grigie mura del rinomato Castello di Canterville. Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli per le rassegne di prosa e jazz & wine, troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano. La parte formazione è invece a cura di Teatro Riflesso. L’organizzazione generale è dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Music Pool, La Botteguccia e Teatro Riflesso. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 055 8074348 o scrivere una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]