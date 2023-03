Helpdesk informatico per assistenza ai clienti

Azienda di Empoli cerca un helpdesk informatico per assistenza al cliente da remoto o in loco, installazione, configurazione e assistenza di componenti. E’ previsto un contratto di lavoro determinato, part-time, con possibilità di trasformazione in full-time. E’ richiesto un diploma in Elettronica e telecomunicazioni, un diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico industriale oppure in informatica. Necessarie conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche Ms-Dos, supporto utenti (hardware), Scanner (installazione e riparazione), Soluzioni informatiche e di rete, Supporto utenti (software), Monitor (installazione e manutenzione), Stampanti (installazione e manutenzione), TcpIp, Server (installazione e manutenzione). Per candidarsi accedere al portale di Toscana Lavoro, entro 31 marzo.