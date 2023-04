Ha venticinque anni e grandi ambizioni

Durante la prima sessione delle Corse di Primavera era presente come spettatrice. Normale che l’attesa fosse tutta per lei: 25 anni, imprenditrice agricola e responsabile della tenuta di famiglia ad Arezzo, Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa avrebbe dovuto scendere in Buca ieri ma alla fine il suo esordio nella pista fucecchiese è saltato. In una tasca il "sogno del tufo", trasmessole dalla madre Spinella, soprannominata a Siena la ’marchesina volante’ quando a fine anni ’80 montò tre volte alla Tratta. Nell’altra l’ambizione di aprire, con la sua presenza, la strada ad altre donne nel mondo del Palio. Stavolta l’occasione è sfumata, Fucecchio dovrà aspettare ancora prima di vedere una prima fantina nel suo Palio. Ora la speranza: quella di vederla presto all’opera, con la giubba di una delle 12 contrade indosso.