Guerrini in pensione. Il futuro è ancora nei libri: "Biblioteche tecnologiche alla portata di tutti"

di Ylenia Cecchetti

EMPOLI

Professor Mauro Guerrini, come si è avvicinato al mondo delle biblioteche?

"Durante gli anni di Università, a La Sapienza di Roma, ho fatto incontri che hanno influenzato il mio cammino. Penso a Diego Maltese, Luigi Crocetti, al professor Armando Petrucci, che insegnava Paleografia latina, disciplina per me secondaria che mi ha spalancato le porte nel mondo delle biblioteche. Se non ci entri in questo mondo non ti rendi conto della sua ricchezza".

E cosa la affascina?

"Sfatiamo i luoghi comuni secondo i quali biblioteca è sinonimo di scaffali polverosi e libri vecchi. Le biblioteche di oggi sono altamente tecnologiche, laboratori di conoscenza molto diversi tra loro, a seconda del contesto e della funzione alla quale devono assolvere. Leggenda, quella per bambini in costruzione a Empoli, avrà caratteristiche differenti rispetto alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Ma tutte hanno lo scopo fondamentale di essere luoghi di studio, incontro, socialità. In questo giocano un ruolo decisivo. Tant’è che sono sempre piene, compresa quella empolese".

Se dovesse immaginare la biblioteca del futuro…

"Non si può generalizzare. Non c’è un abito che vada bene per ogni occasione, no? Helsinki ha una biblioteca pubblica stupenda anche dal punto di vista architettonico, che supera il cliché dell’inaccessibilità. Amo quella di Seattle, molto bella da vedersi e promotrice di iniziative sui diritti civili, sulla parità di genere, riserva grande attenzione agli homeless, ai bambini fragili. Così concepita, la biblioteca è un elemento decisivo in una società civile e democratica".

Un luogo d’appeal anche per le generazioni di domani?

"Certo. La biblioteca dovrà integrare l’intelligenza artificiale, avvalersi di tutti gli strumenti digitali senza che questi facciano paura. Il nuovo va conosciuto e gestito".

E l’aspetto umano?

"Il tutto va fatto senza rinunciare all’aspetto umano, con la figura del bibliotecario, uomo o donna di cultura che sa rapportarsi al cittadino, allo studente, al lettore, consigliandolo nella lettura dei testi e promuovendo l’ alfabetizzazione a tutti i livelli".

Un libro che ha segnato il suo cammino?

"Non è molto conosciuto, direi “Lettera a Diogneto“. E poi c’è “Lettera a una professoressa“ di don Lorenzo Milani. Mi piacciono Calvino e Pavese. Ho fatto la tesi su “I Promessi Sposi“, opera che non va più di moda ma che contiene ancora oggi una ricchezza di analisi della società incredibil"e.

Da empolese, ce l’ha un sogno nel cassetto per la cultura della sua città?

"Sono presidente della Società storica empolese, direttore del Bullettino storico empolese e a questi progetti vorrei continuare a dedicarmi".

Ha già qualche idea?

"Mi piacerebbe proporre all’interno di uno dei nostri musei una sezione didattica che spieghi tramite un documentario la storia di Empoli e dei settori che l’hanno caratterizzata, confezioni tessili e vetrerie. Si impara leggendo ma anche guardando".

A proposito di musei, come stanno quelli empolesi?

"Voglio essere propositivo, mi astengo dalle critiche. Il museo della Collegiata è meraviglioso, una perla che in pochissimi conoscono, meriterebbe una valorizzazione maggiore. Con opere del genere altrove ci farebbero un museo nazionale".

Ora che è in pensione, la prima cosa che farà?

"Godermi la famiglia. Ho girato in luogo e in largo, trascorrendo molto tempo fuori casa".