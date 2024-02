Guerra: perché non si parla di pace?. In Toscana la scuola di Rondine

Al momento nel mondo ci sono 59 guerre ma alla televisione o sui media negli ultimi mesi sentiamo parlare solo della guerra fra la Russia e l’Ucraina e quella fra Israele e la Palestina. Le guerre sono degli scontri violenti fra due gruppi armati. I motivi per cui scoppia una guerra sono molteplici: l’economia, il possesso di energia e risorse, la cultura, la pressione demografica, i cambiamenti nel contesto politico e la crisi climatica. Comunque sia, pensiamo che non esista mai un valido motivo per fare la guerra!.

Infatti, ogni volta che scoppia una guerra, i bambini vengono privati dei beni di prima necessità e corrono il rischio di morire o mettere a rischio il loro futuro, questo perché la natura dei conflitti è cambiata molto. Le zone di combattimento sono sempre più ampie e urbanizzate e in alcuni Paesi i bambini sono stati introdotti nell’esercito. Si parla, infatti, di bambini soldato, ovvero di minorenni che fanno parte di un gruppo armato e che svolgono ruoli diversi come il cuoco, il facchino, il messaggero, il combattente.

L’Unicef da anni osserva questo fenomeno e ha calcolato più di 105.000 bambini arruolati. Inoltre ha cercato di scrivere un programma per assistere i minori e ha scritto un protocollo secondo il quale i bambini soldato non possono partecipare agli scontri armati. Per questo noi ragazzi della 1^ B sosteniamo la pace!. La pace è una trasformazione del conflitto che diventa un’occasione di sviluppo per la società.

La pace non si crea da sola, ma si costruisce credendo nei valori e promuovendo nella società il rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno.

Ma lo sapete cosa abbiamo scoperto? Nella nostra regione, ad Arezzo è nata 25 anni fa una scuola di pace chiamata Rondine. Il suo fondatore è Franco Vaccari che ha avuto l’idea di far convivere dei giovani "nemici" tra i 22 e i 28 anni, provenienti da Paesi in guerra. Ciò che viene insegnato è vedere l’altro non come un nemico, ma come una persona da conoscere e con cui vivere due anni di studio in Italia.

Inoltre, appena sette anni fa, l’esperienza di Rondine è stata aperta anche agli studenti italiani di 17 anni delle scuole Secondarie di secondo grado con il Quarto anno di Rondine, un anno speciale in cui i ragazzi imparano e riflettono sul conflitto e sulla relazione, approfondendo temi di attualità. Realtà come questa ci fanno capire che non dobbiamo temere l’altro e che è possibile far convivere diversi popoli e diverse culture, basta essere disponibili all’incontro e avere la mente aperta.