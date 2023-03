Guerra al caro energia Scuole, bollette più leggere

Quindicimila metri cubi di gas in meno soltanto a gennaio, con bollette più leggere ed un risparmio notevole per le casse pubbliche di via Del Papa. Sono i numeri forniti dal sindaco di Empoli Brenda Barnini a proposito del nuovo sistema di monitoraggio dei riscaldamenti all’interno delle scuole che consente un aggravio di spese notevolmente inferiore.

"Grazie a questa applicazione e alla tecnologia che abbiamo acquistato per inserire i sensori – dice il sindaco Brenda Barnini – abbiamo il controllo della temperatura di ogni ambiente scolastico dei nostri 33 plessi scolastici Il controllo da remoto ci ha consentito di risparmiare solo nel mese di gennaio 15mila metri cubi di consumo di gas con un conseguente risparmio sulla bolletta e un minor impatto ambientale. Questo significa concretamente occuparsi del benessere dei nostri cittadini e allo stesso tempo lavorare per lasciare un pianeta più in salute a quei bambini che oggi frequentano le nostre scuole".

Questo intervento rientrava in quelle azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Empoli per abbattere i consumi e garantire la massima efficienza degli edifici pubblici, anche alla luce del Decreto Ministeriale 383, pubblicato lo scorso 6 ottobre dal ministero della Transizione ecologica: il provvedimento in questione stabilisce infatti speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 20222023. Un’ottica di risparmio energetico che porta con sé, oltre ai benefici economici, anche importanti benefici ambientali.

In particolare, il decreto stabilisce i limiti temporali di esercizio degli impianti termici, la riduzione del periodo di accensione, la durata giornaliera di attivazione degli impianti oltre che date indicazioni sui valori di temperatura degli edifici: per le scuole primarie e secondarie di primo grado, è autorizzata una temperatura di 19 gradi, un’accensione fino a 11 ore, nel periodo fino all’8 aprile. Rientrano invece nella categoria edifici sensibili, nidi e scuole dell’infanzia per i quali vale la ‘regola generale’ (20 gradi, 12 ore, fino al 15 aprile).

Il sistema non è ancora in vigore in tutti i plessi scolastici, ma lo scopo del Comune è quello di applicarlo a tutte le scuole.

Tommaso Carmignani