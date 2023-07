Guasto sulla linea, treni cancellati Turisti nel caos alla stazione Giornata di disagi per i pendolari

Doveva essere un sabato di cultura, selfie e spensieratezza. E invece per tanti turisti la gita a Siena si è trasformata in una giornata di rabbia e disagi. Con il caldo a fare da sfondo, che certo non aiuta proprio per niente ad allentare l’agitazione del momento. L’imprevisto si è materializzato intorno all’ora di pranzo quando, per colpa di un guasto tecnico sulla linea Empoli-Siena (una delle più disastrate della Regione), Ferrovie è stata costretta a cancellare almeno sei treni.

Risultato: centinaia di turisti e pendolari hanno visto i loro piani andare in frantumi. Così, in poco tempo, alla stazione di Empoli si è creato grande trambusto. Le soluzioni erano due, anzi tre: aspettare l’arrivo di un bus navetta allestito da Rfi per l’occasione, chiamare un taxi e spendere un surplus per arrivare a destinazione oppure mettersi l’anima in pace e rinunciare del tutto alla visita a Siena. Ma i problemi hanno coinvolto tutta la linea con disagi che hanno colpito anche chi doveva raggiungere Firenze. "Siamo stati fermi a Granaiolo per 40 minuti, completamente bloccati. Non c’era nemmeno la possibilità di comprare una bottiglietta d’acqua per rinfrescarsi un po’ dal caldo. Una situazione così non è accettabile", si sfoga una pendolare dopo essere arrivata a Empoli ed essersi infilata in un bar alla ricerca di un riparo dal sole.

Intanto davanti al piazzale della stazione, la polizia ferroviaria prende carta e penna, scrive i numerini sul foglio, ne stacca piccoli pezzettini e poi li consegna ai turisti, stanchi e dispiaciuti, con il sole che picchia forte e non dà tregua. Hanno l’aria disorientata, provano a chiedere spiegazioni, cercano di capire quando arriverà il bus, ma non ricevono certezze.

Quella di ieri non è stata una giornata particolarmente felice per i pendolari. Un guasto si è verificato anche alla linea tra Signa e Montelupo. "Tutti i treni da Firenze ad Empoli fermano a Lastra a Signa anziché Signa – ha comunicato ieri pomeriggio Muoversi in Toscana, il canale ufficiale della mobilità della Regione –. Per questo motivo è stato attivato bus spola tra Lastra e Signa".