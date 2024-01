Guardia medica . Boom di richieste. Sono già oltre duemila in questo inizio anno

di Irene Puccioni

EMPOLESE VALDELSA

Influenza, covid e lunghi ponti festivi hanno fatto sì che molti cittadini si siano rivolti al servizio di guardia medica (oggi continuità assistenziale) che nelle ultime settimane, nell’area empolese, ha fatto registrare numeri decisamente più alti rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. A fare il punto su richieste e risposte è il direttore del dipartimento rete sanitaria territoriale, Daniele Mannelli.

Il servizio di guardia medica nell’Empolese Valdelsa quante volte è stato attivato nel corso del 2023?

"Nel territorio della zona distretto Empolese Valdarno Valdelsa la progressione del ricorso al servizio ha registrato andamento analogo a quanto occorso nel territorio aziendale con un incremento delle attività nell’anno 2023 di più del 10% rispetto all’anno precedente. Le prestazioni erogate nel 2022 sono state 49.919, quelle erogate nel 2023 sono state 55.057".

In queste prime settimane di gennaio qual è l’andamento?

"L’accesso al servizio si mantiene su numeri molto più elevati del corrispettivo periodo del 2023 e del 2022. Questo fenomeno trova principalmente ragione nel fatto che quest’anno durante il periodo delle festività invernali è stata particolarmente elevata la prevalenza di patologia respiratoria virale. Nei primi dieci giorni di gennaio nel territorio empolese sono state erogate 2.001 prestazioni. La proiezione a fine mese di gennaio 2024 fa prevedere il raggiungimento del valore di 6.000 prestazioni. Erano state 4.996 nel gennaio 2023 e 4.487 nel gennaio 2022".

Quali sono le fasce orarie dove si concentra la maggior parte dell’attività?

"Le fasce orarie in cui è divisibile il servizio al fine di effettuare analisi analitiche dei dati sono tre: la fascia diurna, dalle 8 alle ore 20 (in questo caso il servizio è attivo nei prefestivi e festivi); la fascia serale, dalle 20 alle 24 tutti i giorni; la fascia notturna, dalle 24 alle 8 tutti i giorni. Nonostante il diurno sia attivo solo nei prefestivi e festivi, si tratta del turno in cui il volume di attività è maggiore con 33.034; segue il serale con 15.800 e il notturno con 6.223. Le prestazioni erogate dal servizio non sono mai prestazioni con carattere di urgenza ed è pertanto congruo che l’utenza si rivolga alla continuità assistenziale negli orari in cui si svolge la maggior parte delle attività sociali delle persone".

Quali sono le prestazioni maggiormente richieste ed erogate?

"Sempre in riferimento al 2023 le maggiori richieste, quasi il 38%, hanno riguardato consulenze telefoniche, il 30% sono state visite ambulatoriali; a seguire con quasi il 19%, le prescrizioni; poi il 5% sono state richieste di certificato, percentuali più basse invece per le richieste di visite domiciliari e le ripetizioni di ricette. Il dato più rilevante è che in orario notturno la percentuale di consulenze telefoniche raggiunge il livello massimo, in un quadro in cui il numero assoluto di prestazioni è minore. Anche questo fenomeno rappresenta bene la natura del servizio, che eroga cure primarie non urgenti, per la fruizione delle quali maggiore è la propensione dell’utenza al periodo diurno".

Quante solo le sedi sul territorio e con quanti medici?

"Le sedi sono sette: Empoli con tre medici nel turno diurno e due in quello notturno; Montelupo, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, San Miniato e Santa Croce tutte con con due medici dalle 8 alle 20 e uno dalle 20 alle 8".

È previsto un ampliamento del servizio?

"I turni medici assegnati rispondono adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione. Non è pertanto previsto ampliamento del personale. Per quanto riguarda le sedi, molte di queste saranno interessate da lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione nell’ambito dei progetti Case di Comunità o Ospedale di Comunità finanziati da Pnrr".