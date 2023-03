Guardia medica, arrivano i rinforzi

MONTELUPO FIORENTINO

In arrivo dal prossimo 1 aprile due medici per la postazione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) a Montelupo Fiorentino. Lo annuncia l’Asl Toscana centro con una determina con la quale vengono conferiti otto incarichi ad altrettanti professionisti nell’area vasta. In particolare i dottori andranno a coprire quelle postazioni carenti di personale. Ed ecco che nell’area del Valdarno, nel presidio di Montelupo Fiorentino, dall’inizio del prossimo mese prenderanno servizio le dottoresse Ramona Dinice e Neama Ben Shlushe, coprendo sulla postazione 24 ore settimanali.

La continuità assistenziale sul territorio della Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore va verso una rimodulazione: meno ore di notte per garantire più servizi di giorno. La riorganizzazione del servizio è frutto della lettura degli ultimi dati: oltre la metà delle prestazioni, pari al 58 per cento, vengono fatte in orario diurno, ovvero dalle 8 alle 20 nei giorni di sabato e domenica, festivi e prefestivi; il 30 per cento del totale vengono erogate in orario serale, dalle 20 alle 24, e soltanto il 12 per cento hanno luogo in orario notturno, dalle 24 alle 8.