"Grazie ad Avis e Fratres. Donatori indispensabili"

"La preziosa generosità dei donatori ogni giorno permette di salvare molte vite". Lo ha detto il sindaco Daniele Vanni, ringraziando i volontari dell’Avis e dell’associazione Fratres che hanno comunicato i dati relativi alle donazioni sul territorio nel 2024.

Per quanto riguarda la sezione vinciana dell’Avis, i 243 donatori effettivi hanno effettuato 366 donazioni, con 24 soci sotto la soglia dei 35 anni. Numeri letti dal presidente Angelo Marinelli all’assemblea alla Casa del Popolo di Spicchio, mettendo in evidenza come sia la fascia in età 40-60 anni a ricoprire la percentuale maggiore dei soci.

Numeri positivi anche quelli dati dal presidente del gruppo di Vinci della Fratres, Alessandro Pagni, durante l’assemblea svoltasi alla Misericordia: 100 donazioni su un totale di 135 donatori e donatrici (di cui 22 sotto i trent’anni) e un incremento di 12 unità fra gli associati. I nuovi donatori sono stati premiati, così come coloro che hanno raggiunto un numero ragguardevole di donazioni durante la loro ’carriera’.