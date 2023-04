"Grazia Mazzoni ha agito per il bene dei ragazzi"

Ancora interventi e prese di posizione sul caso Ferraris-Brunelleschi. Dopo la manifestazione degli studenti contro la dirigente Grazia Mazzoni - contestazione che ha toccato più argomenti chiedendo di fatto le dimissioni della stessa- c’è chi si espone a difesa della preside. E’ Simone Campinoti, ex presidente di Confindustria Empolese Valdelsa ed ex studente dell’istituto. Un lungo intervento sui social, il suo, con l’intenzione di difendere l’operato di Mazzoni. "Ho conosciuto la preside - scrive sui social Campinoti - Ne ho apprezzato il lavoro. Dopo anni di parole, è stato grazie a lei se siamo riusciti a creare una collaborazione tra le imprese e la scuola". Sulla riduzione delle ore di laboratorio teatrale, Campinoti ha idee chiare: "Il teatro è positivo per i ragazzi ma non è certo caratteristico di un istituto tecnico. Chi vuol cercare una propria strada con l’arte, dovrebbe capire se frequenta la scuola giusta, invece di contestare la dirigente che sta solo cercando di migliorare il futuro dei ragazzi". Passiamo poi al problema legato alle gite. "Un viaggio all’estero non è alla portata di tutti, succedeva anche ai miei tempi - continua l’imprenditore empolese - Anche allora l’idea di una colletta per finanziare chi non poteva partecipare, fu bocciata: umiliante per chi non poteva pagare di tasca propria. Se è questa la motivazione della Mazzoni, le fa onore. Una bella gita tutti insieme, senza sacrificare nessuno, è più educativa che volare all’estero dove chi vorrà, potrà andare in futuro". Terzo punto, gli spazi per le assemblee. "Ha risolto elegantemente il sindaco offrendo il Palazzo delle Esposizioni. Voglio, insomma, spezzare una lancia a favore della dottoressa Mazzoni, che ha avvicinato i ragazzi come non era mai stato fatto alle imprese manifatturiere dove potranno trovare lavoro. Almeno quelli che non decideranno di intraprendere una carriera politica o di fare teatro".