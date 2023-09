Gravissimo cinquantenne dopo scontro a Valdelsa: incidente tra auto e scooter

Uno scontro violentissimo tra un’auto e uno scooter si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 14.30, in Valdelsa. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra la vecchia 429 e la rotatoria che immette sulla nuova variante della strada regionale, in località Brusciana. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato dalla sella candendo rovinosamente a terra. Le condizioni dell’uomo, un 54enne, sono apparse subito molto gravi, tanto che la centrale del 118 inizialmente aveva attivato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare. Il ferito è stato soccorso dall’automedica e un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto si è portata la polizia municipale del Circondario Empolese Valdelsa per i rilievi. Tra le ipotesi al vaglio quella di una mancata precedenza. Oltre alla vettura e allo scooter, è rimasto coinvolto anche un furgoncino che si trovava lungo la stessa traiettoria dell’incidente e che ha riportato alcuni danni.