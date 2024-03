Grave infortunio per un escursionista

Brutta disavventura per un escursionista olandese di 63 anni che ieri stava percorrendo la Via Francigena in Valdelsa.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, è finito in una zona boschiva impervia in Val d’Orlo, nel tratto dello storico camminamento tra Castelfiorentino e Corazzano (San Miniato). Da lì però non riusciva ad uscire perché si era infortunato ad una gamba. Lo sfortunato straniero è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto con sette uomini, assieme alla Misericordia locale. Dopo che l’arto è stato immobilizzato, è stato effettuato il recupero tramite barella-toboga nel tratto più ripido della salita. L’uomo è stato trasportato a bordo del fuoristrada verso l’ambulanza e quindi al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.