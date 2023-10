Grave incidente sul lavoro. Esplode un contenitore. Operaio si ferisce al volto

Il coperchio è letteralmente esploso e lo ha colpito in faccia. Un brutto incidente sul lavoro è accaduto ieri pomeriggio a Certaldo all’interno di un noto tomaificio, in via Sicilia, alle porte del centro abitato della città del Boccaccio. A quanto appreso un operaio di 54 anni, socio della stessa ditta, stava maneggiando un contenitore a pressione che all’interno conteneva della colla. Nel tentativo di aprire il recipiente, il coperchio superiore è saltato centrando in pieno volto il lavoratore. Il colpo è stato così violento che l’operaio ha riportato la frattura della mandibola. L’uomo è stato subito soccorso.

La centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza. Vista, in un primo momento, la gravità dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Una volta stabilizzato il 54enne è stato trasferito in codice giallo con trauma facciale a Careggi per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Inizialmente era sta attivato il codice di gravità massima, ovvero rosso, ma poi, per fortuna, le condizioni dell’uomo sono risultate meno critiche, tanto che non è mai stato in pericolo di vita. Resta comunque da chiarire cosa abbia causato l’incidente. Nella ditta di Certaldo sono giunti i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana centro per effettuare tutte le verifiche. Il contenitore è stato sequestrato per capire il motivo dell’esplosione. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.25. Tra i primi ad essere informati dell’accaduto anche il sindaco, Giacomo Cucini. "Ho saputo della brutta vicenda che ha coinvolto una persona, non residente a Certaldo, ma che lavora in un tomaificio in via Sicilia – conferma lo stesso Cucini – Da quanto mi è stato riferito maneggiava un contenitore di colla, a pressione, che è esploso e gli ha procurato delle lesioni piuttosto importanti al volto. Manifesto vicinanza alla persona rimasta ferita e mi auguro una veloce guarigione – dice il sindaco – Sul posto di lavoro non ci si dovrebbe mai far male. In nessun modo e in nessuna maniera".

Irene Puccioni