Grande festa in Francia Rinforzato il gemellaggio

La città insieme ai “gemelli” di Nogent sur Oise ha celebrato l’83esimo anniversario dell’appello pronunciato dal generale Charles de Gaulle da Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Una delegazione partita da Fucecchio e guidata dal sindaco Alessio Spinelli, dalla consigliera delegata alla cooperazione internazionale e ai gemellaggi Antonella Gorgerino e dalla presidente del comitato Fucecchio-Nogent, ha preso parte alle celebrazioni che ricordano uno dei momenti più importanti della seconda guerra mondiale. Una ricorrenza molto sentita in Francia e che a Nogent è stata sottolineata anche con la presenza dei comuni gemellati di Fucecchio e Beverley (Gran Bretagna). "Un momento di grande partecipazione – ha sottolineato il sindaco Alessio Spinelli – per ricordare insieme uno di quei passaggi storici che hanno dato vita all’Europa unita e democratica nella quale viviamo oggi. Senza la Resistenza francese, senza la Resistenza italiana e di tanti altri popoli e senza l’immane contributo degli eserciti alleati provenienti da ogni continente, non avremmo goduto di quasi un secolo di pace in tutta l’Europa occidentale, dal Mediterraneo fino al Polo Nord".