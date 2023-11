"Grande contributo dagli studenti"

Sabato sera si è conclusa

la seconda edizione di ’Donne al centro’, la due giorni promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli e dalle associazioni locali che da anni si impegnano per la parità di genere. Ci sono state tavole rotonde, convegni, mostre e lo spettacolo teatrale della Compagnia Unicorno: linguaggi differenti per confrontarsi sui temi come l’occupazione femminile e l’educazione all’affettività. Tutto questo e altro ancora è stato raccolto in un cartellone unico per riuscire a parlare a ragazze e ragazzi, oltre che alle persone adulte.

"L’attenzione e il contributo di studentesse e studenti in particolare all’incontro sul tema dell’educazione affettiva sono stati emozionanti - dice l’assessora Valentina Torrini - promuovere le occasioni di confronto è la strada da percorrere".