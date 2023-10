Granaiolo, ancora polemica: "Problema idrico allarmante". Comitato contro Forza Italia

"Forza Italia è l’unica forza politica che non ha mai chiesto di incontrarci e, men che meno, di venire a toccare con mano la nostra situazione", dice Il Comitato Empoli Granaiolo per un Altro Raddoppio replicando a Giuseppe Romano (capogruppo azzurro nell’Unione dei Comuni del circondario) e Diego Crocetti (coordinatore Forza Italia Capraia e Limite). Una replica non soltanto sulla proposta generale di usare la tratta Siena Firenze, via Empoli, per l’alta velocità, ma anche riguardo il ricorso al Tar "con una particolare raccomandazione ai magistrati ed a tutte le istituzioni interessate a non prendere in considerazione le nostre perplessità".

"Il problema allarmante è legato al rischio idrico, anche perché le nostre frazioni sono ai piedi della collina di Montrappoli – spiega il comitato –. Già oggi basta un pioggia un più insistente e le nostre strade diventano torrenti impetuosi, immaginiamoci quando la linea sarà fiancheggiata da barriere di protezione e antirumore per complessivi 7 metri (oltre al rilevato ferroviario che varia)". "Barriere che per 3 chilometri passano fra le case e in alcuni punti a pochi centimetri dalle finestre delle abitazioni – prosegue la nota – , mentre in un punto preciso del percorso interno alle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea formerà una strettoia che non potrà che ostacolare il deflusso delle acque piovane, con esiti imprevedibili". Ci sono altri due punti. "Il percorso alternativo, cioè fuori dall’abitato, simile al percorso della nuova 429 – replica il comitato a Forza Italia – avrebbe potuto essere utile per la vostra idea di tratta ad alta velocità. Invece una cosa siamo pienamente d’accordo con i politici forzisti, non possiamo più fermare i lavori (se non con una sentenza del Tar) perché l’appalto è già stato affidato".