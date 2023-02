Gran Premio, un vero successo

"Nonostante il freddo gelido, la pioggia ed il vento è stato un successo", ha detto il sindaco Alessio Spinelli commentando la passione e la determinazione degli sportivi hanno trasformato in realtà l’edizione numero 61 del Gran Premio della Torre. Non è mancato neanche il pubblico degli appassionati che, sfidando il maltempo, non hanno voluto mancare di assistere a bordo strada alla gara. L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Fucecchio, e si tratta della classica di apertura del calendario toscano e nazionale per dilettanti elite e under 23. La gara si è composta, come da programma, di 26 giri del classico circuito di 3,9 km, per un totale di 100 chilometri. L’evento è stato trasmesso in diretta sui canali 259 e 60 del digitale terrestre, sul canale 222 di Sky e sul sito internet bikechannel. "Bravi tutti ed un ringraziamento all’organizzazione", ha concluso Spinelli.