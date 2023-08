Gran finale per la sagra Bistecche e tanta musica

Dopo tanti giorni di grande successo (l’inizio è stato il 29 luglio scorso) e affluenza di pubblico, oggi rush finale con il giorno di Ferragosto per la 52esima edizione della Sagra della bistecca che ha richiamato centinaia di persone da tutta la Toscana. Una festa che anima la comunità del Galleno e che è ormai un pezzo importante della tradizione del territorio. Anche oggi servizio ristorazione a partire dalle 20 (prenotazione obbligatoria al numero 320 9719333) e intrattenimento musicale con ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Sul palco della festa a intrattenere la serata ci sarà la band ’Gli Hurrà’. Il Comune ricorda che in occasione dell’iniziativa, anche oggi dalle 17 alle 24, sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati di via della Colonna. Maggiori informazioni: [email protected] o su www.prolocogalleno.it. La festa è organizzata dalla Pro Loco di Galleno, con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio e Castelfranco di Sotto.