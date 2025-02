Gran finale per il carnevale di Mela Ridens. Sfilata in maschera e caccia al tesoro

Sta per calare il sipario su “Mela Ridens - Un altro Carnevale“, la novità di Empoli dedicata alle maschere e alle arti di strada. Sabato prossimo dalle 15 sono attese famiglie e bambini per l’ultimo evento in maschera, prima del Martedì Grasso del 4 marzo. Si parte alle 15 con il primo evento al Museo del Vetro: la caccia al tesoro MelaTrovo organizzata dai Musei di Empoli. La ricerca delle mele dipinte in giro per il centro storico farà appassionare i più piccoli. Per prenotazioni scrivere alla mail [email protected].

Alle 15.30 partono gli eventi nel Giro d’Empoli. In piazza Farinata degli Uberti il laboratorio di circo ipotetico con MelaBusker, dove le persone potranno conoscere e sperimentare il circo attraverso equilibrismi e giocoleria. In contemporanea, partendo sempre da piazza Farinata per fare il giro del centro, arriva la street percussion band Moruga Drum, dagli irresistibili ritmi brasiliani. E alle 16.30 sempre in piazza Farinata uno spettacolo-viaggio nella fantasia con Baloons, palloncini dalle forme e dimensioni più disparate.

Alle 16 torna il Drum Circle in piazza Madonna della Quiete per MelaSuono: grandi e piccoli possono contribuire a realizzare una grande sinfonia di tamburi. Per tutta la durata del Carnevale saranno presenti due postazioni MelaTrucco, con truccabimbi e facepainting in piazza delle Stoviglie e piazza Farinata degli Uberti.

Il corso in maschera partirà alle 17.30: la MelaParata in giro per le vie del Centro sarà un viaggio nel tempo e nello spazio, con le percussioni brasiliane dei Moruga Drum e il corteo storico della Compagnia di Sant’Andrea. Partenza e arrivo da piazza Farinata degli Uberti. Per il tradizionale ultimo giorno di Carnevale, al Cenacolo del Convento degli Agostiniani l’appuntamento è alle 17 con MelaSpasso: la Compagnia delle Mele aspetta tutti quanti in maschera, per un pomeriggio di musica, spettacoli e magia.