Gran finale con il duo Duilio e Primo

VINCI

Si chiude il sipario sull’undicesima edizione del concorso teatrale “Di Quarconia“, riservato alle compagnie amatoriali regionali. L’appuntamento è per domani sera alle 21, quando un breve spettacolo della Locanda dello Stabbiolo accompagnerà il pubblico verso la cerimonia di preparazione, in cui oltre ad assegnare i vari riconoscimenti sarà eletta la compagnia vincitrice del concorso. Sul palco si esibiranno due vinciani doc come Alberto Marconcini e Francesco Lunardi (nella foto), che interpreteranno Duilio e Primo nel breve spettacolo “I’ Firme“, scritto e diretto da Alberto Marconcini. A seguire, poi, si assisterà alla premiazione vera e propria. Ricordiamo che le compagnie amatoriali in concorso sono la Ztl di Bottegone (Pistoia), Gli Sconvolti (Prato), Battello Ebbro (Firenze), Gli StraniTipi (Firenze), L’Anello (Pisa) e Teatrostudio (Grosseto). Tutte hanno portato il loro spettacolo sul palcoscenico del Teatro di Vinci la domenica pomeriggio a partire dallo scorso 8 ottobre, ma la rassegna ha visto anche delle esibizioni fuori concorso come lo spettacolo di debutto a cura della compagnia di Vinci Unicorno, oppure “Il Diavolo li fa e poi li accoppia“, a cura dell’altra compagnia locale I Soliti Ignoti da Vinci. A distanza di tre anni dall’ultima edizione, quindi, stasera torneremo ad avere una compagnia vincitrice del concorso, in cui anche il pubblico è stato chiamato a votare.