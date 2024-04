Gran finale allo Shalom

EMPOLI

Una bella serata al teatro Shalom di Empoli ha chiuso la terza rassegna in vernacolo “ShalominScena”. Oltre alla consegna delle targhe di partecipazione alle sette compagnie protagoniste (La Ginestra, Monterappoli, Mignon, Marcignana, Il Pontormo, La Martinicca e Acquainbocca), alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Empoli Giulia Terreni e del direttore artistico del teatro Paolo Zondadelli, gli attori della compagnia del teatro hanno portato sul palco un omaggio ad Achille Campanile con testi e letture recitate. Infine, una lettura di Aldo Palazzeschi fatta da Andrea Bacci, attore di livello nazionale oltre che caro amico del teatro. La rassegna, nata dopo la dolorosa parentesi della pandemia, in tre anni ha visto il teatro esaurito per la maggior parte degli spettacoli. È stata una scommessa vinta grazie anche al supporto di tutti i volontari che sono l’anima del teatro empolese.