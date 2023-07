"Gramsci a Empoli: lavorare insieme è divertente"

I compiti sul palco sono stati ben divisi. Da una parte ci sarà Gad Lerner, archeologo del pensiero di Gramsci, che nei temi di ’Nino’ ritrova i grandi filoni del pensiero di un intellettuale ancora oggi studiato in tutto il mondo. Dall’altra parte ci sarà la giornalista Silvia Truzzi (nella foto): onore al merito di questa sua idea di portare il prezioso ’reperto’ a teatro. A lei il compito di raccontare la vita di Gramsci, dall’infanzia alla morte prematura dopo la reclusione.

"Prima di questi tre temi - spiega Silvia Truzzi - ne erano noti solo quattro. Siamo davanti ad un ritrovamento importante, occasione per raccontare una vita esemplare, la storia di un ragazzino nato in una provincia poverissima all’inizio del 1900 che da solo, senza possibilità economiche ma con una lungimiranza incredibile, una memoria prodigiosa e una capacità di scrittura straordinaria, arriva a Torino e diventa dirigente comunista. Un uomo di coraggio, disposto a dare la vita per le sue idee". Truzzi e Lerner, amici, colleghi, partner di scena. "Ci frequentiamo spesso, siamo complementari. Un po’ più schivo lui, espansiva io. Abbiamo trovato un equilibrio. Lavorare insieme è stato divertente. Questa è la prima volta in teatro per entrambi. E se servirà anche solo a stuzzicare la curiosità dei giovanissimi intorno ad un uomo al quale sono intitolate vie e piazze in tutta Italia, è già un successo".

Y.C.