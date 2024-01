Grafica e fotografia alla Fornace

CAPRAIA E LIMITE

Luce e tratto. Questi i due elementi basilari che contraddistinguono un’opera d’arte e che il Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci ha voluto mettere in evidenza con una mostra dedicata, la prima di questo 2024. Sabato prossimo alle 17, infatti, alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina sarà inaugurata la mostra di grafica e fotografia dal titolo, appunto, “Luce e tratto”. I protagonisti, per quanto riguarda la grafica, sono l’incisore e illustratore Enrico Bertelli, docente di discipline grafico pittoriche, e l’incisore e vignettista Tommaso Eppesteingher, docente di disegno e storia dell’arte, entrambi insegnanti del Liceo Cecioni di Livorno. Per ciò che concerne la fotografia, invece, i protagonisti sono i fotografici Alessandro Dondi di Milano, Francesco Paci di Calci (Pi) e Simona Tedesco di Pietrasanta (Lu). A presentare l’esposizione sarà la giornalista e scrittrice Silvia Ammavuta, socia del Gruppo Culturale Pasquinucci: "Gli artisti, ognuno con la propria espressività artistica, ci conducono in un viaggio dove il punto di arrivo è anche il punto di partenza e, seppure ciascuna opera abbia una propria peculiarità, le une sono strettamente in relazione con le altre". Il 18 gennaio alle 21 ci sarà una serata musicale con i chitarristi Piero Zannelli e Federico Piccioli, mentre la mostra sarà visitabile fino al 28 gennaio dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19. L’ingresso è libero.