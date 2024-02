Gonnelli, soglia superata: "I nuovi iscritti sono 609"

L’ufficialità era arrivata a gennaio: l’istituto Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione non subirà nessun accorpamento per l’anno scolastico 2024/25. A renderlo noto il mese scorso era stata la giunta della Regione Toscana con una specifica delibera, con la quale è stato ridotto il numero degli istituti scolastici da accorpare dagli originari 15 (fra cui anche il Gonnelli) a 4. Le amministrazioni comunali avevano cercato da subito, con ogni mezzo, di contrastare la fusione. A non convincere erano i criteri adottati per individuare gli istituti da accorpare: non si era tenuto di conto dell’effettivo numero degli alunni iscritti al Gonnelli per l’anno scolastico in corso. Per la Regione 594, a fronte di una soglia di 600 quale base per rientrare nelle scuole da accorpare, invece dei 606 iscritti all’inizio del corrente anno scolastico. Un numero che oggi è salito ancora: fatidica soglia superata. Sono 609 i grazie rivolti a chi ha dato fiducia alla scuola scongiurandone la fine. Soddisfatta del traguardo, la dirigente scolastica Maria Antonia Lai ha scritto una lettera per comunicare il raggiungimento dell’obiettivo. "Il 10 febbraio - fa sapere la dirigente - si sono concluse le iscrizioni. Abbiamo raggiunto quota 609. Il superamento dei 600 iscritti era un risultato fondamentale per il mantenimento dell’autonomia scolastica anche per gli anni a venire. Grazie a tutti i genitori che hanno avuto e continuano ad avere fiducia nel nostro istituto. Grazie alle collaboratrici scolastiche che si impegnano per garantirci scuole belle e accoglienti, agli assistenti amministrativi e tecnici che si occupano della gestione organizzativa ed economica dell’istituto, ai docenti che costruiscono ogni giorno un percorso di crescita sereno, equilibrato, proficuo e rispondente ai bisogni dei nostri studenti. Grazie al consiglio di istituto che ha lavorato per il mantenimento della nostra autonomia prima e per la campagna di iscrizioni poi". Un ringraziamento sentito anche alle amministrazioni comunali di Gambassi e Montaione che hanno ingaggiato una battaglia con i genitori per salvare il Gonnelli. "Grazie ai Comuni perché supportano la nostra offerta formativa con servizi di qualità attenti ai bisogni delle famiglie e del territorio. E’ merito della pazienza, della fatica, della sensibilità di ognuno di voi se il nostro istituto è diventato e resterà una piccola (nei numeri) ma grande scuola (nei valori e nelle azioni)".