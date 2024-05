Gls, la situazione resta tesa: "Azienda convochi Adl Cobas"

MONTELUPO FIORENTINO

La situazione al magazzino Gls di Montelupo rimane tesa. Dopo tre giorni di sciopero si apprende che non è stata ancora trovata una soluzione che tenga conto delle richieste dei lavoratori. Gli stessi addetti in stato di agitazione riferiscono di "una proposta peggiorativa in termini economici, che non tiene conto delle gravi difficoltà economiche affrontate negli anni dai lavoratori, in particolare autisti e facchini, e aggravate dal recente cambio d’appalto. Questa nuova proposta è stata respinta all’unanimità dai lavoratori, la maggioranza dei quali è organizzata con Adl Cobas, sindacato che l’azienda affidataria e il committente Gls hanno deciso di ignorare e escludere dalle trattative". I lavoratori riferiscono anche un episodio: "Oggi (ieri, ndr) è stato impedito anche l’accesso al magazzino per la firma dei contratti e sostituito i lavoratori che dovevano prendere servizio con operai esterni in palese violazione del diritto di sciopero, una situazione che aggrava ulteriormente la crisi. Per questo motivo, il committente Gls deve assolutamente prendere atto della situazione e convocare al più presto il sindacato Adl Cobas".