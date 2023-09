Gli studenti più bravi. Oggi la premiazione

Gli studenti più bravi saranno premiati oggi a San Miniato, alle 11, nel cortile dei Loggiati di San Domenico. Sono quelli che si sono diplomati con 100 e 100 e lode. E saranno accolti dai sindaci del Valdarno e dai presidi: Elisa Baldini (San Miniato), Chiara Bellucci (San Miniato), Francesca Crisci (Castelfranco di Sotto), Siria Di Sandro (Santa Croce sull’Arno), Greta Fioravanti (San Miniato), Irsildo Hysaj (110 e lode, Castelfranco di Sotto), Lilia La Greca (San Miniato), Ester Leone (Castelfranco di Sotto), Marco Martelli (San Miniato), Giada Sestini (100 e lode, Santa Croce sull’Arno) e Gabriele Tiresia (Montopoli in Val d’Arno). E ancora: Zefiro Ferraro Fano (100 e lode, San Miniato), Miriana Alfieri (100 e lode, Fucecchio), Rosilda Gjana (Santa Croce sull’Arno), Jaismeen Rai (Fucecchio), Benedetta Wan (San Miniato), Alessio Gorini (Montopoli in Val d’Arno), Nicholas Raffa (Montopoli in Val d’Arno) e Martina Zappelli (Fucecchio).