"Gli stipendi? Ora più adeguati"

Opinioni convergenti fra Giacomo Cucini e Alessio Spinelli rispetto alla congruità degli stipendi dei sindaci in relazione a impegni e responsabilità. "Quando ho scelto di candidarmi, non sapevo nemmeno quanto prende un sindaco – dice Spinelli - Il sindaco non si fa per i soldi. Detto questo, il ruolo è sottopagato rispetto a quello che viene riconosciuto, per esempio, a un consigliere regionale che non ha gli stessi impegni né le stesse responsabilità. Quando fai il sindaco non ti puoi esimere da trovare risposte e soluzioni ai problemi delle persone che ti vengono a cercare anche a casa. Quello che mi danno come sindaco basta a me e alla mia famiglia. Servono normative differenti, meno lacci e lacciuoli burocratici, per fare fare ai sindaci e una vita migliore, per loro stessi e per le comunità". "L’ultima riforma - conclude Cucini - ha reso gli stipendi più congrui, ma non ancora in linea con le responsabilità di un sindaco. Soprattutto nei comuni medio- piccoli. Quello che fa effetto sono le differenze con altre indennità della politica, dove i livelli regionale e nazionale sono molto diversi e i sindaci sono quelli che prendono sempre di meno anche se hanno tante responsabilità in più. Più che la quantità delle indennità fa effetto la differenza che c’è fra quello che prendono i sindaci e altri ruoli della politica".