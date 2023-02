All’interno della rassegna che promuove incontri con gli autori locali, la biblioteca comunale ’Indro Montanelli’ organizza un dialogo con l’autore sanminiatese Bruno Bongi che presenta il suo primo romanzo ’Anno Domini 1367’. L’appuntamento è per il 24 febbraio alle 17,30. Di cosa si tratta? E’ appunto l’Anno Domini 1367. Toscana centrale, seconda metà del XIV secolo. Alcuni fatti sconvolgono la vita degli abitanti di un piccolo comune. Colpito nel profondo, frate Elia si dedica alla ricerca della verità. Spinto da questo bisogno, verrà a conoscenza di alcuni aspetti alquanto oscuri della sua piccola comunità. Modera l’incontro Giacomo Forte (Centro Pecci Prato). L’attività della biblioteca è intensa e fatta di appuntamenti per tutti. Sabato prossimo in programma letture (dalle 10.30) ad alta voce per bambini dai 4 agli 8 anni.