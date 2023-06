Gli Oscar del Palio Con il premio Cardini

Torna il premio "Tommaso Cardini", giunto alla sua quindicesima edizione e dedicato alla memoria dell’ex presidente dei Fratres - Donatori di Sangue, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio di Fucecchio nel 1981. Il premio, come da tradizione, assegnerà i riconoscimenti alle Contrade per la sfilata della 42esima edizione del Palio e la cerimonia, ad ingresso libero, si terrà alle 21.30 al Teatro Pacini, con maxischermo in piazza Montanelli per permettere a tutti gli appassionati di partecipare alla premiazione. Un evento sempre molto atteso e che ormai fa parte del "cartellone" di Fucecchio.

Durante la serata una giuria, composta da esperti e docenti universitari di storia del costume, assegnerà i premi per le sei categorie in lizza: miglior sceneggiatura, miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior coppia, miglior gruppo musici e miglior gruppo sbandieratori.