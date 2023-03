Gli ’ortolani coraggiosi’ Una serata di solidarietà

Serata di intrattenimento musicale, stasera alle 21 al Pacini, in favore degli “Ortolani Coraggiosi”, il progetto della Cooperativa [email protected], promossa da Il Ghiottone - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive in collaborazione con il Gruppo Attrazione Spettacolo. Ingresso consentito soltanto ai possessori di tagliando reperibile al circolo Il Ghiottone (via del Giardino 8, San Pierino). Maggiori informazioni al numero 347 0824163. Intanto domani, come ogni sabato, gli Ortolani Coraggiosi metteranno in vendita i loro prodotti a Santa Croce. I locali del Centro Parrocchiale Giovanni XXIII saranno aperti dalle 11 alle 12 per ospitare questa attiva e vivace cooperativa agricola che, insieme agli ortaggi, produce un lavoro dignitoso, dando un’opportunità di vita libera per molti giovani anche con difficoltà. Verdure fresche e genuine, coltivate tra San Miniato e Fucecchio, insieme a uova, formaggi freschi e stagionati, pasta, birra artigianale e miele. La sede degli Ortolani Coraggiosi è a San Pierino.