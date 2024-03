Gli "occhi" sullo spaccio. Ecco la videosorveglianza. Approvato il progetto

Via libera al progetto da 250mila euro per mette le Cerbaie sotto il controllo degli occhi elettronici. Il Comune di Fucecchio spinge sull’acceleratore, mentre sono in corso in questi giorni ripetuti blitz delle forze dell’ordine di assalto ai pusher e ai bivacchi sparsi nella vegetazione del polmone verde del Valdarno. Un progetto frutto dei patti che individuano come prioritari gli obiettivi di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra comunale. Il progetto prevede che tutti i flussi video saranno convogliati nella sala apparati del Comune di Fucecchio dove sarà installato un nuovo server. Il progetto prevede l’istallazione di 16 telecamere di lettura targhe, 8 telecamere di video sorveglianza e l’interconnessione con la sala di regia al comando polizia locale di Fucecchio.

Intanto prosegue il pressing delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi c’è stata anche un’importante operazione di contrasto allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della compagnia di San Miniato. Nell’ambito del blitz un giovane di origine marocchina è stato arrestato in flagranza del reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un connazionale che era in auto con lui è stato denunciato.

Ma l’azione è a tutto campo e fa parte di una più ampia strategia che prevede, appunto, il rafforzamento della videosorveglianza, i controlli delle strade provinciali e comunali lungo le Cerbaie e i controlli delle abitazioni e dei ruderi sparsi nei boschi, spesso utilizzati dai pusher come basi per le loro attività. Nei giorni scorsi lo stesso comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie – guidato dal presidente Marco Nicoletta – ha segnalato alle autorità un altro possibile covo dei criminali che potrebbero cercare riparto in un vecchio e storico locale della zona, ormai chiuso da anni. Il susseguirsi di misure, iniziative e operazioni di polizia è fondamentale per allontanare i pusher che, solitamente, riprendono subito possesso della “loro” postazione di spaccio, innalzando nuove paratie e proseguendo i loro traffici illeciti, al termine dei controlli.

Carlo Baroni