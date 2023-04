"Gli invasi lungo la Pesa non bastano per la siccità"

Tre invasi collinari anti-siccità ’resistono’ nei progetti sulla valle della Pesa, "ma da soli non bastano. Servono interventi sulle perdite degli acquedotti, sui massicci prelievi, e sulla naturalità dei corsi d’acqua". Sono parole dell’assessore all’ambiente di Montelupo, Lorenzo Nesi, che ha altresì espresso soddisfazione per il documento passato in consiglio sulla Pesa. Intanto, sul fiume sono stati piazzati i piezometri per controlli più approfonditi. Ma andiamo alla questione invasi. Qualche giorno fa Confagricoltura Toscana aveva sollecitato: "Troppa burocrazia, sbloccare subito gli invasi". Il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, si riferiva ai grandi invasi, che non riguardano il bacino della Pesa ovviamente, e però anche a quelli più modesti, che invece sono previsti, in numero di tre di cui uno vicino Montelupo, nel bacino stesso. "C’è bisogno - aveva detto Neri - anche di piccoli invasi aziendali. E qui il nemico è la burocrazia. Le aziende vorrebbero anche dotarsi di strutture del genere o usufruire di strutture già esistenti, ma vengono stoppate da due problemi: le tante, troppe norme e vincoli e gli alti costi della progettazione. Serve un’opera di snellimento delle procedure". "Il problema della siccità - conclude Neri - sarà una costante dei prossimi anni se non interveniamo subito. Spero che il messaggio arrivi forte e chiaro al Governo e al Parlamento". In proposito è intervenuto Nesi, con una premessa: "Ci piacerebbe concertare con le associazioni degli agricoltori, ma ancora non fanno parte del Contratto di Fiume della Pesa. Il nostro interesse è più ampio e riguarda la naturalità dei corsi d’acqua. Sulla necessità di meno burocrazia per piccoli invasi collinari siamo d’accordo. Occhio però, occorre vagliare diverse cose: i microinvasi possono diventare anche accidentalmente ‘raccoglitori’ di inquinanti, quindi ci vorrebbe molta attenzione. D’altro canto possono creare buone riserve d’acqua per l’agricoltura. Ma i tre invasi nel programma della valle della Pesa non risolvono certo da soli il problema, semmai danno un contributo. Occorre lavorare sulle perdite dagli acquedotti, sui prelievi, sull’alveo dei fiumi".

Andrea Ciappi