Gli inediti di Gramsci Gad Lerner racconta "Un ragazzo di provincia con intuizioni folgoranti"

Nella primavera del 2022 è entrato in possesso di tre temi del liceale Antonio Gramsci, fino ad allora inediti. Gad Lerner arriva al Torrione di Santa Brigida per restituire al pubblico empolese questa esperienza. Partiamo da questa scoperta.

Come è andata?

"E’ stata meravigliosa: una mia redattrice, nipote di un grande comandante partigiano, mi racconta di aver trovato nell’armadio del nonno tre temi di Antonio Gramsci. Inizialmente diffido, penso a una bufala. Le opere di Gramsci sono tutte catalogate e archiviate in celle frigorifere. Ma poi ne certifichiamo l’autenticità".

Chissà che emozione…

"Pazzesca. Avevo paura di rovinarli, quei testi. Non sono solo scritti autentici, sono anche bellissimi. Contengono anticipazioni di quello che sarà il pensiero di Gramsci in età matura. Sono temi ben conservati, con la firma e il giudizio del professore. Severissimo".

Che voti prendeva Gramsci ai temi di italiano?

"Sono i voti del professor Arullani, piemontese trasferito al liceo di Cagliari frequentato dal giovane ’Nino’ in condizioni di vita difficilissime. I primi due temi oscillano tra il 7 e l’8. Il massimo a cui si è spinto il prof, un 8+. Sono temi di una densità culturale davvero profonda per essere stati scritti da un liceale".

A Empoli a leggere alcuni di questi passaggi ci sarà uno studente del liceo Virgilio…

"Sì, Edoardo. L’idea è affidare la lettura a un ragazzo della stessa età di Gramsci, all’epoca dei temi".

Gramsci è un modello di ispirazione culturale ancora vivo tra le giovani generazioni?

"Talmente sì, che adesso vive una stagione di grande rivalutazione e fioritura. Viene citato moltissimo anche dalla destra, un paradosso. Anche quelli che lo hanno perseguitato in vita, mettendolo a tacere, ora vogliono seguirne l’esempio".

Che volti ha visto in platea?

"La nostalgia della vecchia politica di sinistra, l’Anpi, il mondo sindacale che ha avuto quel modello. Ma, ripeto, anche tanti giovani".

C’è un passaggio di questi temi che l’ha colpita di più?

"Tantissimi. Una cosa sulla quale mi soffermo, nel primo dei testi che leggiamo, è quando il giovane Nino parla del fenomeno dell’americanarsi dell’Europa inventandosi una parola che a sentirla oggi suona come una profezia. Non aveva Internet, Gramsci, ma una lungimiranza incredibile per essere un umile ragazzo della provincia di Oristano che si toglieva il pane dalla bocca pur di studiare. Ci sono mille spunti, già si trova molto della sua idea di politica democratica, dal basso, di autogoverno dei cittadini. C’è attualità, in queste parole".

Cosa le ha insegnato in questo viaggio epistolare in cui ha potuto conoscerlo ancora meglio?

"Da tutta la vita è per me un modello e un riferimento. Leggendo quesi temi sono rimasto incantato dalla sete di cultura, dal bisogno di studiare che aveva e di dire agli altri che bisognava studiare".

Il Nino ventenne, cosa avrebbe da dire all’Italia e ai giovani di oggi?

"In un Paese nel quale sembra che una buona parte dei politici faccia leva sull’ignoranza della gente, Gramsci dice il contrario. Che non si può scegliere se non ci si applica nello studio. Nonostante fosse un povero destinato all’ignoranza, ha dimostrato come la sete di cultura faccia crescere, anche nel mondo del lavoro".

Quanta percentuale è rimasta nel Pd del pensiero di Gramsci?

"Scarsina assai. Il pensiero di Gramsci fece sì che operai semplici si trasformassero in intellettuali. Oggi se vai a vedere le rappresentanze parlamentari dei partiti, gente che viene dal popolo la trovi con il lumicino". Ylenia Cecchetti