Gli Indisciplinati aprono la rassegna

Prende il via stasera la rassegna “Teatro sotto le stelle“, che per 9 sere (orario di inizio le 21.30) fino al prossimo 18 giugno vedrà animarsi piazza Santa Barbara di Castelnuovo. Ad aprire il cartellone targato associazione culturale Gatteatro, sarà “Sei personaggi in cerca di dottore“, regia di Greta Cappelli e Diego Conforti, a cura della compagnia Gli Indisciplinati di Castelfiorentino. Una sala d’aspetto di uno studio medico e una segretaria sui generis, accolgono sei persone costrette a sopportare reciprocamente le loro stranezze mentre attendono la celebre dottoressa Rossetti che tarda ad arrivare.

Domani sera, invece, sarà la volta di “Due dozzine di rose scarlatte“ di Aldo De Benedetti, una produzione Gatteatro con la regia di Nicola Pannocchi (nella foto). In un matrimonio fin troppo fedele la moglie – forse trascurata – comincia a sentire la voglia di evasione e organizza un viaggio da sola. Il marito – complice l’amico avvocato – ne approfitta per corteggiare una bella contessa inviandole due dozzine di rose scarlatte con lo pseudonimo “mistero“. Ma il mazzo per errore arriverà alla moglie e da questo equivoco si sviluppa una storia parallela. Lunedì poi spazio a “Il solo“, tratto da un testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini con Nicola Pannocchi per la regia di Chiara Riondino.