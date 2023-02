Gli incontri sul territorio

Ieri sono stati annunciati anche i prossimi appuntamenti sul territorio prima delle primarie del 26 febbraio. In attesa di sapere la data certa in cui Elly Schlein insieme a Emiliano Fossi tornerà in Toscana e, probabilmente, proprio dalle nostre parti per chiudere la campagna. Si comincia domani a Montespertoli all’Arci pizzeria il Grappolo Rosso insieme all’onorevole Marco Furfaro e all’assessora regionale Serena Spinelli. Il 20 febbraio a Empoli, iniziativa dedicata al lavoro mentre Il 22 febbraio, Emiliano Fossi sarà sul territorio e alle 17.30 farà un incontro con la cittadinanza alla sede Pd a Castelfiorentino e alle 18.30, con Cucini, Nardini e Scopelliti, sarà all’Arci di Avane a parlare di diritti.