Gli incendi spaventano Agenzie travolte dalle telefonate "Ma disagi limitati"

Lo stato di emergenza è stato revocato da qualche giorno, il traffico aereo sembra tornato alla normalità e i grandi incendi boschivi che hanno devastato varie parti della Grecia sono più o meno sotto controllo. Ma non smettono di squillare i telefoni delle agenzie di viaggio anche sul nostro territorio. Chi deve partire è preoccupato, vuole informarsi, capire se la destinazione che raggiungerà si trova al sicuro. A Rodi c’è stata la più grande evacuazione della storia del Paese legata ai gravi incendi dei giorni scorsi. E anche se ormai resta la cenere, i livelli di allerta per il possibile sviluppo di altri roghi restano alti, complici le temperature elevate e i venti che potrebbero agevolare la diffusione delle fiamme.

Non solo Rodi ma anche Corfù, la Puglia e la Sicilia hanno dovuto vedersela con le fiamme che in qualche caso hanno costretto le strutture ricettive a chiudere per i danni subiti. "Avevamo due famiglie a Rodi proprio nel periodo dell’emergenza - racconta Andrea Simoncini, titolare di Eclisse Viaggi di Empoli - Una delle due quando è iniziato l’incendio, è dovuta rientrare in Italia. Nessun disagio particolare fortunatamente, e non è un caso. E’ in queste situazioni che, affidandosi a professionisti del settore, si evita il peggio. I tour operator a cui ci appoggiamo da anni e con serietà hanno fatto partire aerei per riportare a casa i nostri clienti, mettendosi a disposizione per il rientro post evacuazione. Il pacchetto viaggio in agenzia garantisce tutele e garanzie importanti. È questo il ruolo che alle agenzie di viaggio va riconosciuto".

Chi invece ha clienti in partenza per Rodi e per Corfù nelle prossime settimane è la Gattinoni Travel Store di Empoli. "C’è preoccupazione tra la gente - commenta l’agente Simone Focardi, che ricopre anche il ruolo di assessore nel comune di Montelupo Fiorentino - Gli incendi spaventano e c’è apprensione anche per chi deve raggiungere mete europee lontane dai luoghi dei roghi. A Rodi l’emergenza è rientrata, nessuno dei nostri clienti alloggerà nei villaggi danneggiati, le partenze sono tutte dopo il 6 di agosto. Abbiamo poi diversi gruppi di ragazzi pronti a sbarcare a Corfù, alcuni sono già partiti, altri lo faranno questa settimana. E’ una meta gettonata dai giovanissimi ma ad esser preoccupate sono le famiglie, non tanto i ragazzi. I genitori chiamano per essere rassicurati. Nessun annullamento però per quanto ci riguarda".

Anche nel Sud Italia non sono stati giorni facili per i vacanzieri con la doppia chiusura degli aeroporti di Catania e Palermo in Sicilia, incendi vicino a Mondello in zone molto frequentate dai turisti e roghi in Salento. Un quadro non proprio favorevole. "La Puglia negli ultimi anni ha registrato un incremento del turismo molto importante - conclude Focardi - Anche se non abbiamo avuto rinunce o annullamenti, in tanti si presentano in agenzia prima di partire per chiedere informazioni. Condividiamo volentieri le comunicazioni che ci arrivano dalla Farnesina in tempo reale. Nessuna isteria. E’ comprensibile l’esigenza di viaggiare informati".

Ylenia Cecchetti